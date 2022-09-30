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Şentop: TBMM tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclisimiz, 1 Ekim 2021'de başladığı 5. Yasama Yılı'nı sonlandırmış ve tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlamış olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 12:21
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Şentop: TBMM tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlayacak

Şentop, parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya gelerek sona eren 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nı değerlendirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Şentop, saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na baş sağlığı diledi.

Devletin dirliğine ve milletin birliğine kasteden bütün terör örgütlerini ve gizli-açık destekçilerini lanetleyen Şentop, "Ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar Türkiye'nin bu tuzaklara düşmeyeceğine, kimi odakların istediği gibi kaosa sürüklenmeyeceğine inancım tam." mesajını verdi.

Şentop, yeni yasama yılının yarın başlayacağına işaret ederek "Meclisimiz, 1 Ekim 2021'de başladığı 5. Yasama Yılı'nı sonlandırmış ve tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlamış olacak." dedi.

Meclis'in, yoğun bir yasama yılını geride bıraktığını anımsatan Şentop, 5. Yasama Yılı'nda, Meclis Genel Kurulunda, 112 birleşim ve 486 oturumun gerçekleştirildiğini, 818 saat 50 dakika çalışma yapıldığını, Genel Kurul, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam 74 bin 694 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi.

Şentop, geride kalan yasama yılında aralarında Paris Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin cezalarını artıran, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uyulması gereken ilke ve esasları belirleyen, genel seçimlerde ülke barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren, müsilaj sorununun çözümü için alınması gereken önlemlerin hukuki çerçevesini çizen ve kamu çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler öngören çok önemli düzenlemelerin de bulunduğu toplam 83 kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini, TBMM Genel Kurulunda çeşitli konularda 31 TBMM Kararı alındığını anlattı.

- "Yazılı soru ve Meclis araştırması önergelerinde rekor"

Şentop, Meclis'in yasama dışında çok önemli bir diğer fonksiyonu olan denetim faaliyetleri kapsamında 5. Yasama Yılı'nda, milletvekillerince Meclis Başkanlığına 19 bin 710 yazılı soru önergesi verildiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesi sayısının 73 bin 500'ü geçtiğine dikkati çeken Şentop, 27. Dönem'in, daha önceki yasama dönemleriyle kıyaslandığında TBMM Başkanlığına en fazla yazılı soru önergesinin sunulduğu dönem olduğunu dile getirdi.

Şentop, 27. Dönem'in, TBMM Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesi sayısı bakımından rekor kıran bir dönem olduğuna dikkati çekerek "6. Yasama Yılı'nda TBMM Başkanlığına sunulacak soru önergeleri ile birlikte bu rekor daha da yüksek sayılara ulaşacak." dedi.

Meclis Araştırması önergeleri bakımından da benzer bir rekorun kırıldığını, 5. yasama yılında Meclis Başkanlığına 6 bin 647 Meclis araştırması önergesi sunulduğunu belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışından bugüne kadar tüm yasama dönemleri kıyaslandığında bu sayı, TBMM Başkanlığına bir yasama dönemi içinde sunulan en fazla Meclis araştırması önergesi sayısına karşılık geliyor, hatta önceki 3 yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan toplam Meclis araştırması önergesi sayısı 6 bin 553 olup bu sayı, 27. Dönem'in başlangıcından 5. Yasama Yılı sonuna kadar tek bir dönemde verilen toplam Meclis araştırması önergesi sayısını geçemedi. 27. Yasama Dönemi'nin halen devam ettiği düşünüldüğünde, TBMM Başkanlığına sunulan toplam Meclis araştırması önerge sayısının daha da artacağını ve gelecek yasama dönemlerinde kırılması hayli zor olacak bir rekor seviyesine ulaşacağını söyleyebiliriz."

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Şentop, "Toplumumuzda ve kültürümüzde çok önemli yerleri bulunan, ailelerimizin temel direği olan yaşlılara, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerini üstün kalitede, sürekli ve sürdürülebilir şekilde sunmak için alınması gereken tedbirleri araştıran bu komisyonumuz, çalışmalarına halen devam ediyor. Bu komisyonun çalışmalarını çok kıymetli buluyorum ve yakından takip ediyorum." diye konuştu.

-Soru önergelerinin yanıtlanması

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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama organının etkinliği ile ilişkilendirilerek, yazılı soru önergelerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar tarafından cevaplanma oranlarının gündeme getirildiğine değindi.

Şentop, "5. Yasama Yılı içinde işleme alınarak muhataplarına gönderilen 18 bin 814 yazılı soru önergesinden 3 bin 39'unun süresi içinde, 5 bin 624'ünün ise süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 8 bin 663 soru önergesinin cevaplandırıldığını, 6 bin 420 yazılı soru önergesinin ise süresi içinde cevaplandırılmadığının Gelen Kağıtlar'da ilan edildiğini, ayrıca 3 bin 731 yazılı soru önergesinin cevaplandırılma süresinin halen devam ettiğini gözlemliyoruz." bilgisini verdi.

TBMM'nin 24. ve 26. yasama dönemlerinde soru önergelerinin muhataplarınca toplam cevaplandırılma oranları yüzde 60,3 ve yüzde 45,4 iken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli olduğu 27. Dönem'de bu oranın yaklaşık yüzde 64 olduğunu bildiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bu istatistiki verilerden hareketle bazı milletvekili arkadaşlarımızın soru önergelerine cevap verilmediği yönünde oluşturmaya çalıştıkları izlenime ve bu noktada önceki yasama dönemlerinden daha kötü bir durumda olduğumuz yönündeki eleştirilere katılmamız mümkün değil. Bununla birlikte tekrarlamakta fayda görüyorum, her ne kadar yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma oranı açısından önceki yasama dönemlerine göre daha iyi konumda olsak da arzu edilen elbette milletvekillerimizin yönelttiği soru önergelerinin tamamının süresi içerisinde ve yeteri içerikle cevaplandırılması. Bu amaçla 27. Dönem'in önceki yasama yıllarında olduğu gibi 5. Yasama Yılı'nda da Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve bakanlıkların her birine 18 Ocak 2022 ve 7 Temmuz 2022'de ayrı ayrı gönderilen yazılarla soru önergelerine verilmesi gereken cevapların süresi içinde ve TBMM'nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususunu iletmiş bulunuyoruz."

- "Tercih değil bir zorunluluk"

Meclis Başkanı Şentop, yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergeleri başta olmak üzere Meclis Başkanlığına milletvekilleri tarafından sunulan bazı dilekçelerin iade edilmesi işlemlerinin zaman zaman gündeme getirildiğine işaret ederek "Milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan önergelerin bazı kriterlere uygunluk noktasında bir denetime tabi tutulması TBMM Başkanlığının tercihi değil, Anayasa'dan ve içtüzükten kaynaklanan bir zorunluluk." dedi.

Milletvekillerinin, soru önergeleri ile araştırma önergelerinde Anayasa ve içtüzük hükümleri uyarınca hangi unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini gayet iyi bildiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Buna rağmen maalesef önergelerin Anayasa veya içtüzük uyarınca iade edilmesini, kendi siyasi yorumunu ön plana çıkarabilme adına haber yaptıran milletvekillerimiz var. Bunu doğal karşılıyorum. Zira elbette onlar, önergelerinin haber olmasını ve çalışmalarının gündeme gelmesini isteyeceklerdir. Ancak bunu yaparken aslında kamuoyu nezdinde, içinde bulunduğumuz bu çatı altında Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmasını eleştirmekte dolayısıyla bilerek veya bilmeyerek parlamentoya ve işleyişine zarar veriyor. Hatta bazı arkadaşlarımızın, bu bağlayıcı hükümlerden sarfınazar edilmesini isteyen bazı talepleri de var.

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