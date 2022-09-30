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'Mobil onarım ekibi'nden Muş'taki okullara 4 yılda 3 bin ziyaret

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce oluşturulan "Mobil onarım ekibi", kentteki okulların bakım ve onarımlarını yapıp bütçeden tasarruf edilmesini sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 12:31
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'Mobil onarım ekibi'nden Muş'taki okullara 4 yılda 3 bin ziyaret

Kentte onarıma ihtiyaç duyulan okullarda daha iyi şartlarda eğitim verilmesi amacıyla 4 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarından oluşan "Mobil onarım ekibi" kuruldu.

Okul idarecilerinin talebi üzerine kendilerine tahsis edilen araçla kent merkezi ile ilçe ve köylerdeki okulları ziyaret eden ekip, tespit ettikleri eksilikleri giderip ihtiyaç duyulan onarımları yapıyor.

Eğitimin aksamaması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giden onarım ekibi, yaptıkları çalışmayla onarımlar için ayrılan bütçeden tasarruf edilmesine de katkı sunuyor.

Son olarak merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Alagün köyüne giden ekip, okulun kapı, pencere, musluk, ampul, priz ve kalorifer peteklerini onardı.

- "Her yıl yaklaşık 2 milyon lira bütçeye katkı sağladık"

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, il genelindeki okulların küçük onarım ve tadilatlarını yapmak üzere 2018 yılında mobil onarım ekibini kurduklarını anımsattı.

Tadilatları hızlı ve zamanında yaparak eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak istediklerini belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"2018 yılından bu yana her yıl yaklaşık 2 milyon lira bütçeye katkı sağladık. Ekibimiz, okullarımızın kırılan kapı, pencere, ampul, musluk buna benzer tadilatlarını yapıyor. Öğretmenlerimizin yüzde 63'ü kadın. Bu tür onarımları yapmaları çok güç. Okullardaki eksiklikleri zamana bırakırsak eğitim öğretim ortamının bundan olumsuz etkileneceğini düşündüğümüz için mobil ekibimizi kurduk. Okul idaresi ve öğretmenlerimiz bize taleplerini ilettikleri andan itibaren ekibi yönlendiriyoruz. Tadilat yaparak eksiklikleri gideriyoruz. Böylece eğitim öğretim ortamını daha iyi hazırlıyoruz."

Muş genelinde 692 okulun olduğunu ve mobil ekibin bazı okullara yılda 4-5 kez giderek onarım yaptığını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti:

"4 yılda okullarımızı yaklaşık 3 bin kez ziyaret ettik ve tadilatını yaptık. Çok büyük bir rakam. Yaz kış demeden öğretmenlerimiz aradıklarında mobil onarım aracımız hemen okula müdahale etmiştir. Bu çalışma ilimize ve bütçemize büyük bir katkı sundu. Zaman açısından da büyük bir katkı sağladı. Öğretmenleriniz ve okul müdürlerimiz bu hizmetten çok memnunlar. 367 köyümüz, 207 mezramız ve 17 beldemiz bulunuyor. Nereden talep gelirse oraya çok rahat ulaşıyoruz."

- "Okullardan gelen talep doğrultusunda hemen yola çıkıyoruz"

Ekip koordinatörü Orhan Aras da mobil ekip olarak köy köy gezerek okulların tamiratlarını yaptıklarını ifade etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlere bir telefon uzakta olduklarını vurgulayan Aras, "Talepler doğrultusunda okula gidip çalışıyoruz. Bugün Alagün köyüne geldik. Musluk, kapı kolu, pencerelerini onardık. Buradan da başka bir köye gideceğiz. O köy okulunun sorununu tamamladıktan sonra merkeze döneceğiz. Okullardan gelen talep doğrultusunda hemen yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Alagün İlkokulu Müdürü Zeynep Nur Karadoğan da "Okulumuzdaki bazı tadilatlar için mobil onarım ekibine talepte bulunmuştuk. Ekip okula gelerek onarımları yaptı. Bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk." dedi.

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