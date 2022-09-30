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Üniversite hayalini 70'inden sonra gerçekleştirdi

Bayburt'ta en büyük hayali olan üniversiteye uzun yıllar sonra başlayabilen Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümünde 22 yaşındaki oğluyla öğrenim görüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 12:47
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Bayburt'ta yaşayan Veysel Gider, içinde ukde kalan üniversite hayalini 70'inden sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Lise eğitiminin ardından iş hayatına atılan ve üniversite öğrenimi alamayan Gider, 1989 yılında emekli olduktan sonra kentte yerel yayın yapan bir gazetede çalışmaya başladı.

Yıllar içinde birçok gazete ve dergide muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Gider, bu yıl üniversite sınavına girdi. Gider, yeterli puanı alarak Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı.

Oğlu Yusuf Gider (22) ile aynı sınıfı paylaşan Veysel Gider, ilerleyen yaşına rağmen azmiyle ve derslere ilgisiyle öğrencilere ve çevresine örnek oluyor.

- "Yaşlanınca bana 'tarih dede' diye hitap eden arkadaşlarım vardı"

Veysel Gider, AA muhabirine, 33 yıl önce emekli olduktan sonra, çocukken merak saldığı gazetecilik mesleğini aktif olarak yapmaya başladığını söyledi.

Liseyi Gümüşhane'de öğretmen okulunda okuduktan sonra en büyük hayalinin üniversite olduğunu belirten Gider, "Öğretmen olmak arzumdu. Çok istedim ama nasip olmadı. Sonra Bayburt'ta liseyi bitirdim. Liseyi bitirdiğim yıl Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünü kazandım. Orada kayıt yaptırdıktan sonra işim nedeniyle okuyamadım. O içimde bir ukde kaldı." dedi.

Okuma yazmaya olan tutkusu nedeniyle çocuk yaşlardan itibaren hem çalışıp hem de kentteki yerel gazetelere yazılar gönderdiğini aktaran 4 çocuk babası Gider, 1960'lı yıllarda kentte yayın hayatını sürdüren Bayburt Postası'nda yazılarının yayımlandığını, ilerleyen yıllarda ise arkadaşlarıyla beraber yeni gazete ve dergiler çıkardığını anlattı.

Bu yıl sınava girdiğini ve yeterli puanı alarak tarih bölümünü tercih ettiğini dile getiren Gider, şunları kaydetti:

"Tarih bölümü benim çocukluğumdan beri özelikle de memleketim olan Bayburt'un geçmişini araştırma sevgisiyle başladı. Tabi memleketini seven, memleketinin geçmişini de seviyor. Öğrenmeyi arzu ediyor ne oldu, ne olmadı diye? Böyle olunca biraz da bizde tarih sevdası ağır bastı. Hatta yaşlanınca bana 'tarih dede' diye hitap eden arkadaşlarım vardı. Tarihi seviyorum. Geleceğimize iyi bakmamız için geçmişimizi bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla 6 yer tercih ettim. Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümünü yazdım. Allah nasip etti kazanmış olduk. Yani içimdeki bir sevgi diyelim buna."

- Oğluyla aynı sırayı paylaşıyor

Gider, oğluyla aynı sıraları paylaşmanın da kendisini ayrıca duygulandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aslında oğlum, kızım, ben aynı anda kazandık. Kızım işi nedeniyle henüz başlamadı. Oğlumla aynı sınıfı paylaşıyoruz. Bu güzel bir duygu. Buradaki arkadaşları da oğlum, kızım gibi görüyorum. Onlar için de eğer 71 yaşındaki birinin, akademik bilim elde etme düşüncesi gelişirse benim karım o olacaktır. Yoksa benim burada bir diploma alıp herhangi bir şekilde ondan yararlanmamın söz konusu olacağı yok."

Üniversite eğitiminin henüz başında olmasına rağmen çok güzel anılar biriktirmeye başladığını belirten Gider, "Benim iki düşüncem var. Birincisi bilim, ilim sevdası. İkincisi de bilgilerimi akademik terbiyeyle elde etmek ve var olanları ona göre düzenlemek. Eğitim öğretim yılının ikinci haftasındayız. Bu ikinci haftada 60 kadar arkadaşla çok tatlı anılarımız olmaya başladı. Birbirimize büyük, küçük ayrımı yapmadan güzel ilişkilerimiz oldu. Böyle bir üniversitede zaten bu olması gerekir. 81 ilden öğrenci arkadaşlarımız var." diye konuştu.

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Gider, üniversitede her türlü sosyal, sportif imkanların bulunduğunu ve sürekli olarak geliştirildiğini aktararak, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e de teşekkür etti.

- "Üniversitemizde böyle renkli öğrencilerimizin sayısı oldukça fazla"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen de ek yerleştirme ve geçişler aracılığıyla gelen öğrenciler dolayısıyla üniversitenin kısa sürede tam doluluğa ulaşacağını söyledi.

Bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler arasında değişik demografik özelliklere sahip öğrenciler bulunduğuna işaret eden Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversitemizde böyle renkli öğrencilerimizin sayısı oldukça fazla. Yüksek öğrenimin sadece belirli bir yaş aralığına hitap etmediğini, özellikle ileri yaşlarda da çok sayıda öğrencimizin olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum. Tabi biz toplumumuza fayda sağlayacak nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek ve desteklemek adına yoğun bir eğitim öğretim programı sunuyoruz. Bu hizmetlerimizin kalitesini de her geçen gün artırarak eğitim öğretime devam etmeye gayret ediyoruz."

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