Bakan Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette

İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
Sponsorlu İçerik
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Belediye greve giden işçilerden bazılarını işten çıkardı
Belediye greve giden işçilerden bazılarını işten çıkardı
TOKİ ödemelerinde 'esneklik' var mı?
TOKİ ödemelerinde 'esneklik' var mı?
EPDK'dan yaklaşan kış öncesi kritik hamle
EPDK'dan yaklaşan kış öncesi kritik hamle
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
İkinci el araç satışında şirketlerin 'Taahhüt' talepleri reddedildi
İkinci el araç satışında şirketlerin 'Taahhüt' talepleri reddedildi
KPSS Önlisans giriş belgeleri yayımlandı
KPSS Önlisans giriş belgeleri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri'deki yer altı doğalgaz deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükselttik. Çalışmada sona gelindi. Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 14:47
Yazdır
Bakan Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililer ile bir araya gelen Dönmez, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İnşallah kendi gazımızı bulduktan sonra köylerimize götüreceğiz"

Düzce'nin, 1999 depreminden sonra altyapı ve üstyapısı zarar gören kentlerden biri olduğunu söyleyen Dönmez, "Hızlı bir şekilde toparlandı. Eksiklerimiz var ama düne göre çok daha iyi bir noktadayız. Düzce, İstanbul'dan sonra tüm ilçeleri doğalgaz kullanan birkaç kentimizden biri. Düzce, 2005 yılından sonra doğalgaz kullanmaya başladı. Memnuniyet yüksek. Köylerimiz bile doğalgaz talep eder hale geldi. Sırasıyla bu talepleri yerine getireceğiz. Önceliğimiz kent merkez ve ilçelerde doğalgaz götürülemeyen yerleri tamamlamak. Akabinde de de merkeze yakın köylerden başlayarak tüm talepleri yerine getireceğiz. Doğalgazın büyük bir bölümünü ithal ediyoruz. İnşallah kendi gazımızı bulduktan sonra köylerimize götüreceğiz" dedi.

"Enerji ile ilgili alınması gereken tedbirleri aylar, yıllar önce gördük"

Bakan Dönmez, Avrupa'da en önemli gündem maddelerinin enerji krizi ve doğalgaz olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Daha iki gün önce Hamburg'daydım. Birçok ülkeden bakan ve üst düzey yetkili de vardı. Onlarla görüşme imkanı buldum. Şuanda Avrupa 'Bu kışı nasıl atlatacağız?' onun gayreti ve çalışması içerisinde. Biz doğalgaz konusu başta olmak üzere, enerji ile ilgili alınması gereken tedbirleri aylar, yıllar öncesinden görmüş ve almış bir ülkeyiz. Eğer hazırlıksız yakalanmış olsaydık, belki bizde de gündem maddelerinden biri bu olacaktı. Son 4-5 yıldır bile yaptıklarımızı başlıklar halinde anlatırsak, nereden nereye geldiğimizi daha iyi anlatmış oluruz. Daha önce Rusya'dan doğalgaz alıyorduk. Ancak Ukrayna-Romanya-Bulgaristan eski hat üzerinden alıyorduk. Ama 2018 yılında temeli atıldıktan sonra Türk Akımı hatları devreye girdi. Karadeniz'i bir baştan bir uca geçen, iki hattımız var. Bunun bir tanesi doğrudan Türkiye'ye gaz getiriyor. Artık Bulgaristan üzerinden gaz almıyoruz. Eğer öyle bir durum devam etmiş olsaydı belki bugün Avrupa'nın yaşamış oyduğu sorunları ve sıkıntıları bizde tartışıyor olacaktık. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) hiç gündemde yoktu. TANAP'ta devreye girdi. Oradan yeni bir kaynak girişi söz konusu oldu. Yine hem TANAP ve Türk akımı ile sadece kendi ülkemizin arz güvenliğini değil, komşularımızın Avrupa'nın arz güvenliğini de tahkim eden güçlendiren bir proje olarak hayata geçmiş oldu. Her iki hattan da şuanda düzenli olarak Avrupa'ya gaz sevkiyatı var. Avrupalılar da bunun farkında ve her fırsatta teşekkürlerini iletiyorlar. Bu kaynaklar bizim değil. Doğalgazı neredeyse tamamına yakınının ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Böyle olunca da uluslararası piyasalarda gelişen yüksek fiyatlar maalesef doğrudan ya da dolaylı olarak bizim maliyetlerimizi de etkilemekte"

"İnşallah 2023, 2022'den daha iyi geçecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artan maliyetleri vatandaşımıza ilk günden bu yana yansıtmama politikası gereği hep düşük seviyelerde tuttuk. Bugün hali hazırda doğalgaz maliyetinin önemli bir kısmını, neredeyse yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Başka bir deyişle 100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya veriyoruz demektir. Elektrik tarafında da özellikle kademeli uygulamaya geçmek suretiyle ilk kademede gaz kullanan orta ve dar gelirli hanelerimiz başta olmak üzere, küçük esnafımız başta olmak üzere onlara da ciddi oranda sübvansiyon yapıyoruz. Yüzde 50'ler seviyesinde. Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim asgari ücret başta olmak üzere emeklilere, kamu çalışanlarına enflasyon üzerinde artışlar sağlamak suretiyle bu sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmak için çaba sarf ettik. İnşallah 2023, 2022'den daha iyi geçecek. Çünkü başta Bakanlığımız olmak üzere, birçok bakanlık ve ilgili kurumlar, büyük projelerinin tamamlanma tarihi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını hedefledi. Bizimde elimizde en az bir kaça tane mega projemiz var. Bunlardan hiç şüphesiz vatandaşımızı doğrudan etkileyecek olan hususların başında, Sakarya Gaz Sahasında üreteceğimiz gaz geliyor. Niyetimiz, 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizler ile buluşturmak. Karada ve denizde yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 8 bin insanımız çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopter ile lojistik desteği sağlıyoruz. Dünya'nın en büyük doğalgaz projelerinden biri"

"Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgulara, yeni bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz"

Konuşmasında, Düzce'ye yapılan yatırımlara da yer veren Bakan Dönmez, "2002 yılında AK Parti iktidara gelmeden önce Düzce sadece 1.2 milyon TL yatırım almış. 2021 yılında yani geçtiğimiz yıl bu rakam tam 297,9 milyona ulaşmış. Son 19 yılda toplam 1.56 milyar liralık yatırımı Düzce'ye yapmışız. 2022 yılına gelince yine enerji ve madencilik alanında 413,9 milyon liralık yatırım yapacağız. Bunun içerisinde hem elektrik şebekesinin güçlendirilmesi, yenilenmesi, kapasite artışı var. Hem Botaş'ın yapacağı yatırımlar var. Bir diğer çalışma da Akçakoca'da. Biliyorsunuz, bizim ilk kıyıya yakın gaz ürettiğimiz sahalardan bir tanesi. Orada artık üretim azaldı, bitmek üzere. Orada çalışmalarımızı detaylandırıyoruz, derinleştiriyoruz. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde de netice alırsak sizlerle paylaşacağız. Biz ümitliyiz. Niçin ümitliyiz? Sakarya Gaz Sahasındaki keşfimiz ile birlikte Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgulara, yeni bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz. Akçakoca'da daha önce keşfettiğimiz sahanın rezervi küçüktü ve eski verilere göre yapılmış bir üretimdi. Şimdi Sakarya Gaz Sahasındaki yeni bilgi ve bulguları bu sahadaki sismik çalışmalar ile örterek yeniden yorumluyoruz. İnşallah yeni bir keşif bulduğumuzda sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette"

Silivri'deki doğal gaz deposunun tamamen doldurulduğunu söyleyen Dönmez, "2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri'deki yer altı doğalgaz deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe yükselttik. Çalışmada sona gelindi. Şuanda Silivri yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1.2 milyar metreküplük depolama alanımız vardı. Onu yaz aylarında tam doldurduk. Orada da kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ve 2 yıl daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyorum. Yaklaşık 5.4 milyar metreküplük bir depolama rezervine ulaşmış olacağız. Bu yıl birçok ilçemize ve beldemize doğalgaz götüreceğiz. Nasıl Düzce'mizde ilçelerimiz ve beldelerimiz doğalgaz kullanıyor, benzer şekilde Anadolu'nun tamamında benzer talepler söz konusu. Bu sene inşallah 70 ilçemize daha doğalgaz götüreceğiz. Geçtiğimiz yılı 643 ilçe ile kapatmıştık. 81 ilin tamamında doğalgaz zaten kullanılıyor. Bu sene doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerimiz Türkiye genelinde tam 12.5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacak. 11 bin 500 kilometrelik bir şebeke yapılacak. 2023'de bu miktarlarda bir yatırımı öngördük. 3-4 yıl içerisinde tüm ilçelerimiz doğalgaz kullanır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve partililer de hazır bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne 2 milyona yakın genç başvurdu
Bakan Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne 2 milyona yakın genç başvurdu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı
Zeytinde fiyatlar düştü, yağında ikiye katlandı
Zeytinde fiyatlar düştü, yağında ikiye katlandı

Bu Habere Tepkiniz

3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

7417 sayılı Kanunun ek gösterge artışlarını düzenleyen maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, emekli ikramiyesi artışının sağlanması için bu tarih itibariyle görev maaşının alınması gerekli olacaktır.
MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında ücretli öğretmenlerin yeni yapılan değişikliğe göre ek ders ücret hesaplamaları ve sigorta prim gün süresinin ne şekilde hesaplanacağını açıkladı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla çekilmiş olduğu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 16 yaşında gelen kızı Ayşe Ceyhan ile olan paylaşıma yazdığı notla sosyal medyadan annelere ve genç kızlara sitem etti.