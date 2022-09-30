İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ISP'nin açıklamasında, Türkiye'ye yeniden ihracata izin verme kararının İsveç'in Türkiye'nin de üye olduğu NATO'ya başvuru yapmasından dolayı alındığı belirtildi.

Açıklamada, askeri silah ve teçhizatın yanı sıra elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğu vurgulandı.

ISP Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine 29 Mayıs'ta açıklamada bulunmuştu.

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmememizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını vermişti.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.