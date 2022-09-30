Engelli kızı taciz eden zanlı tutuklandı
Tunceli'de zihinsel engelli bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 16:24
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Tunceli'de kendini şifacı olarak tanıtan şahıs, engelli bir kızı taciz etti" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Taciz olayının 27 Eylül'de öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli H.V'nin 28 Eylül'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız