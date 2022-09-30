Otizmli bireylerin aileleri, işkenceyle öldüğü iddia edilen genç için buluştu

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, Antalya Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, insanca yaşamanın her bireyin hakkı olduğunu belirterek, TBMM'de kurulan Otizm Komisyonu'nun hazırladığı raporun bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği üyesi ve otizmli çocuk annesi İnci Ergüven de olaya sessiz tanık olan kişilerin de yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.

- Olay

Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde 24 Temmuz'da yaşamını yitiren Mehmet Eres'in yakınları tarafından şüpheli görülen ölümüyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından izlendiği, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceği bildirilmişti.