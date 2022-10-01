1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
Sponsorlu İçerik
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Meclis yarın açılıyor
Meclis yarın açılıyor
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
Ana sayfaHaberler Siyasi

1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 00:04
Yazdır
1 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, resepsiyon verecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenecek özel oturuma katılacak.

(TBMM/14.00/13.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Ereğli Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli hizmet binasını gezecek, Ereğli Millet Bahçesi'nde inceleme yaparak fidan dikme etkinliğine katılacak, gençlerle bir araya gelecek ve Konya Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

(Konya/13.30-19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin İstanbul Buluşmaları Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(Ordu/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılış programında yer alacak.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sürecek.

(Bursa)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Gdansk/21.30)

4- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası başlayacak; Kasımpaşa-Gaziantep FK, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor ve Adana Demirspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/14.30/Ankara/Kayseri/17.00/Adana/20.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi başlayacak; Pendikspor-Göztepe, Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor, Altay-Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/Rize/19.00)

6- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.

7- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçlarına Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam ediliyor; organizasyonun ikinci gününde Japonya-Almanya, Meksika-Kolombiya, Polonya-Özbekistan, Haiti-Liberya, İngiltere-ABD, İspanya-Tanzanya, Arjantin-Endonezya, İtalya-Irak, Angola-Uruguay, İrlanda-Fas, Brezilya-İran maçları oynanacak.

(İstanbul/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/16.30)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarına devam edilecek; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(Denizli/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Develi Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00/Ankara/14.30/17.30/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası 5 maçla sona erecek.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Singapur/16.00)

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
DP Başkanı Uysal'dan '6'lı masanın adayı' açıklaması
DP Başkanı Uysal'dan '6'lı masanın adayı' açıklaması
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
İYİ Parti'nin ilçe ve il kongreleri 3 Ekim'de başlayacak
İYİ Parti'nin ilçe ve il kongreleri 3 Ekim'de başlayacak
Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bu Habere Tepkiniz

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2023 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 19.5060 üniversite ve kurumdaki 1.082.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre: Türkiye ülke olarak dünyada 30., Avrupa'da ise 16. Sırada yer aldı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

>Emekli olmak için yaş haddini beklemekte olan memurların merak ettikleri konular bulunmaktadır. Yazımızda bu hususları değerlendirmekteyiz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

7417 sayılı Kanunun ek gösterge artışlarını düzenleyen maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, emekli ikramiyesi artışının sağlanması için bu tarih itibariyle görev maaşının alınması gerekli olacaktır.
MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında ücretli öğretmenlerin yeni yapılan değişikliğe göre ek ders ücret hesaplamaları ve sigorta prim gün süresinin ne şekilde hesaplanacağını açıkladı.
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.
Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla çekilmiş olduğu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 16 yaşında gelen kızı Ayşe Ceyhan ile olan paylaşıma yazdığı notla sosyal medyadan annelere ve genç kızlara sitem etti.