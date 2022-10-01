S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu güncelledi.

S&P, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kısa vadeli yerel ve yabancı para cinsinden notunu ise "B" olarak teyit etti.

Kurumdan Türkiye'nin ekonomisine ilişkin yapılan açıklamada, gevşek para ve maliye politikası düzenlemeleri, düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk lirasının yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı beraberinde getirdiği belirtildi ve Türkiye'nin dış pozisyonunun önemli bir kredi zayıflığı olmaya devam ettiği belirtildi.