Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 12:15
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız