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MEB ile Spor Bakanlığı arasında 'Eğitimi Protokolü' imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bugünkü atacağımız iş birliği imzasıyla birlikte ilkokul dördüncü sınıflarda çocuklarımızın sportif becerilerinin geliştirilmesi bağlamında uzman antrenörlerle tüm Türkiye'de desteklenmesi hedeflenmekte. Yani aslında tüm bu çabaların nihai noktası bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan insan sermayesinin tam olarak yetişmesiyle ilgili bir iş birliğidir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 13:20
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MEB ile Spor Bakanlığı arasında 'Eğitimi Protokolü' imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" imzalandı.

Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla gençlerin sadece bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda tam insan olma yolunda bedensel, fizyolojik, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini de desteklemek için çok sayıda projeyi birlikte yürüttüklerini söyledi.

Özer, en son tüm Türkiye'deki spor liselerinin birlikte yürütülmesi, müfredatının güncellenmesi, fiziki mekanların ortak kullanılması, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmesi, spor liselerinin amacına makul bir şekilde fonksiyon icra etmesiyle ilgili çok kapsamlı bir iş birliğine gittiklerini anlattı.

Yeni sistemde tüm bakanlıklarla kapsamlı iş birliklerini uygulamaya sokmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Gerçekten Sayın Bakan'ımızın destekleriyle hem spor liselerinde hem öğretmenlerimizin yüzme performanslarının artmasında, öğrencilerimizin spor yeteneklerinin belirlenmesiyle ilgili çok kapsamlı iş birliklerini hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı projelere, çocuklarımızın sağlıklı okul iklimlerinde gelişmelerini tamamlamasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan çok önemli destekler alacağız. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en hızlı adım attığımız bakanlıklarımızın başında geliyor. Yani hiçbir şey sözde kalmıyor. Sadece protokolde kalmıyor. Hızlı bir şekilde sahada fiziksel yatırımların, yeni açılımların tüm öğrencilerimizle öğretmenlerimizle buluştuğunu görüyoruz."

Özer, projelerin hızla hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünkü atacağımız iş birliği imzasıyla birlikte ilkokul dördüncü sınıflarda çocuklarımızın sportif becerilerinin geliştirilmesi bağlamında uzman antrenörlerle tüm Türkiye'de desteklenmesi hedeflenmekte. Yani aslında tüm bu çabaların nihai noktası bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan insan sermayesinin tam olarak yetişmesiyle ilgili bir iş birliğidir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na, çalışma ekibine, bakan yardımcılarına, genel müdürlere iş birliğinin geliştirilmesinde vermiş oldukları emeklerden ve katkılardan dolayı teşekkür eden Özer, "İnanıyorum ki bu projeden en fazla İstanbul yararlanacak. Çünkü biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak son yıllarda en fazla ağırlık verdiğimiz yer İstanbul. Hem eğitim yatırımları bağlamında hem öğretmen desteği bağlamında hem okul öncesi eğitim öğretim bağlamında inşallah o bizim yapmış olduğumuz projelerle birlikte ana ağırlığı İstanbul'a vererek, tüm ilkokullarımızda dördüncü sınıftaki çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde beden eğitimi alabilmeleriyle ilgili önemli bir katkı olacak." diye konuştu.

- "Gençlerimizin sporda da hizmetlere erişilebilirliği çok önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bizim en önemli projelerimizdeki çalışma yoldaşımız, paydaşımız ve hakikaten gençliğimizi, bugünlerimizi, yarınlarımızı daha güçlü kılma adına hamdolsun pek çok mutluluğu paylaştığımız bir bakanlığımız." dedi.

Bugünkü iş birliğinin gençler ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer ile eğitim camiasına, katkılarından dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün ilkokullarda bir branş eğitimi ve bu anlamda antrenörlerin tüm Türkiye genelinde 81 ilde öğrenci mezun olana kadar ilkokuldan, bu branşı öğrenciye tanıtma, öğretme noktasındaki adımlarını, çalışmalarını biraz sonra atacağımız imzalarla bir protokole dökeceğiz. Tamamıyla Türkiye genelinde ve özellikle tüm ilkokullarda uygulama noktasında da inşallah çok önemli bir adım atacağız. Zira bizler için fırsat eşitliği ve bu anlamda halkımızın, gençlerimizin her konuda olduğu gibi sporda da hizmetlere erişilebilirliği çok ama çok önemli bir konu. İşte bu adımla her bir gencimizin ilkokulda okuyan, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve sonrasında da ortaokulda, lisede yeni çalışmalarda bu anlamdaki başarısını, yeteneklerini geliştirmesi, en büyük hedefimiz. Türkiye'nin spor ülkesi olma yolundaki başarılarına yeni başarılar katma ve bu anlamda da tabii ki yıldızlarımızı yeni yıldızlarla daha yukarılara taşıma en büyük hedefimiz."

- "Çocukların heyecanı en büyük motivasyonumuz"

Spordaki başarıların her geçen gün çıtasını yükselttiğinin altını çizen Kasapoğlu, "İşte bugün bu okulumuzda gördüğümüz manzara çocuklarımızın, gençlerimizin spora ilgisi, değerli velilerimizin bu anlamdaki heyecanı bizim en büyük motivasyonumuz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlıklarla iş birliklerini "Sen, ben değil, biz varız" diyerek yürüttüklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en büyük kazanımlarından bir tanesi kurumlar arası iş birliği." değerlendirmesinde bulundu.

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Bugün sporda önemli bir adım attıklarını kaydeden Kasapoğlu, ilerleyen günlerde yeni çalışmalar ve projelerle gençlere yeni imkanlar sunacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü"nü imzaladı.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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