TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın

Gaziantep'teki feci kazada yeni detay
Gaziantep'teki feci kazada yeni detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretlilerin kaybı telafi edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretlilerin kaybı telafi edilecek
Soylu: Mersin'deki saldırı, Amerika merkezli bir eylemdir
Soylu: Mersin'deki saldırı, Amerika merkezli bir eylemdir
MEB ile Spor Bakanlığı arasında 'Eğitimi Protokolü' imzalandı
MEB ile Spor Bakanlığı arasında 'Eğitimi Protokolü' imzalandı
Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü
Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 3 Ekim'e uzattı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi 3 Ekim'e uzattı
Meclis'in ilk mesaisi torba teklif olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba teklif olacak
AK Parti'nin yeni vizyon belgesi netleşiyor
AK Parti'nin yeni vizyon belgesi netleşiyor
Yeni sistemle parti sayısı rekor kırdı
Yeni sistemle parti sayısı rekor kırdı
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Kılıçdaroğlu, Başsavcımızı hedef gösteren bir açıklama yaptı'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
'Ekim'de 20 milyon yardımcı kaynak kitabı daha dağıtacağız'
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İstanbul'a 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı verildi
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
İlkokulda tabloların hurdacıya satıldığı iddiası soruşturulacak
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Meclis yarın açılıyor
Meclis yarın açılıyor
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
Bakanlıktan Thodex'in kurucusu Özer hakkında açıklama
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
İmamoğlu açıkladı: İşte İBB çalışanlarının alacağı promosyon tutarı
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Bakan Nebati: Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Kiracıdan kiralık ev! Bin 300'e kiralayıp 4 bine kiraya verdi
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Iğdır Üniversitesinde kişiye özel akademik ilan iddiası
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın

"Talebimiz, bir tane taşeron dışarıda kalmadan hepsini devletin çatısı altına alın, bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın. Geçici işçilerle ilgili sorunun zannediyorum önümüzdeki günlerde büyük bölümünü çözeriz"- "(İşçilerin gelir vergisi) Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2022 14:40
Yazdır
TÜRK-İŞ: Bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm taşeron işçilere kadro verilmesini ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) tamamının yasa kapsamına alınmasını istediklerini söyledi.

Atalay, bir otelde düzenlenen TARIM-İŞ Sendikasının 21. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Programda konuşan Atalay, bazı işverenlerin, sahibi oldukları iş yerlerinde sendikal örgütlenme istemediklerini belirterek, "Talebimi burada siyasilere, Meclis'e bir daha yineliyorum. İktidarı, muhalefeti, bir grup toplantısında çıkıp desinler ki 'İşçiyi örgütlendi diye kapının önüne koymayın, işçilere mobbing uygulamayın.' Hepiniz iş yerlerinde örgütlenin. TÜRK-İŞ'e falan değil işçi kimi istiyorsa ona gitsin, yeter ki örgütlensin." ifadelerini kullandı.

Örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde, iş kazalarındaki düşüşe dikkati çeken Atalay, "merhametsiz işverenler" ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatındaki güncel sorunlara değinen Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi ne var Türkiye'nin gündeminde? Vergiyi konuşuyoruz. Diyoruz ki 'Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.' Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar. Neyi konuşuyoruz? 2018'de 700 bine yakın taşeron işçi kadroya geçti, KİT'ler kaldı. 70 bin kişi var, bunları kadroya geçirin. Şimdi bunlara 'tamam' diyorlar ama bir o kadar daha adam aldılar. Haydi KİT'leri bir ay sonra kadroya geçirdiniz, onun dışında kiralık araçlar, ambulanslar var, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Bunlar kalacak. Yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Talebimiz, bir tane taşeron dışarıda kalmadan hepsini devletin çatısı altına alın. EYT ile ilgili bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın. Geçici işçilerle ilgili sorunun zannediyorum önümüzdeki günlerde büyük bölümünü çözeriz. Bir tane geçici işçi dışarıda kalmasın."

İşçilerin sorunlarının çözümü için takipçi olacaklarını vurgulayan Atalay, bankaların maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Atalay, tarımın olmadığı yerde hiçbir şeyin öneminin bulunmadığını belirterek, dünyanın en büyük araştırma-geliştirme sistemlerinin Türkiye'de olduğunu ancak sağlıklı çalıştırılmadığını söyledi.

- Polat: "Araştırma enstitüleri çalıştırılmalı"

TARIM-İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ise son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın önemini bir kez daha gösterdiğini, buna karşın Türkiye'de tarımın milli gelir içindeki yerinin yüzde 5'lere kadar gerilediğini belirtti.

Türkiye'nin 167 familya, 1320 cins ve 9 bin 996 tür bitki çeşitliliğine sahip olduğuna işaret eden Polat, Türkiye'de yetiştirilen bazı gıda ürünlerinin, başka ülkelerde yetiştirilenlere göre daha ucuza ihraç edildiğini anlattı. Polat, "Ülkemiz, tarım zenginliğini değerlendirmeyen bir ülke konumuna gelmiştir. Tarım hep yüzeysel konuşulmaktadır. Tarım, siyasetin üzerinde ele alınması gereken bir konudur." dedi.

Polat, tarımda enerji, ilaç ve tohum, hayvancılıkta ise enerji, ilaç ve yem sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, yerli tohum kullanımının önemine dikkati çekti. Araştırma enstitülerinin çalıştırılması gerektiğini söyleyen Polat, tarım sektöründeki en büyük sorunlardan birinin de 5620 sayılı Kanun ile çalışan geçici işçiler olduğunu ifade etti. Polat, geçici işçilere kadro verilmesi talebinde bulundu.

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli faaliyetlerin yürütüldüğü, 55 tarımsal araştırma enstitüsü bulunduğunu belirten Polat, işçi sayısının azaldığı bu kurumlara acilen işçi alınması çağrısında bulundu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Eğitim-İş öğretmenlerle ilgili bazı düzenlemelerin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi
Eğitim-İş öğretmenlerle ilgili bazı düzenlemelerin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
Semih Durmuş'tan çağrı: Promosyon anlaşmalarını güncelleyin
TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
HAK-İŞ, MEYEB yer altı maden sınavlarına başladı
HAK-İŞ, MEYEB yer altı maden sınavlarına başladı
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Bu Habere Tepkiniz

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2023 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 19.5060 üniversite ve kurumdaki 1.082.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre: Türkiye ülke olarak dünyada 30., Avrupa'da ise 16. Sırada yer aldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

>Emekli olmak için yaş haddini beklemekte olan memurların merak ettikleri konular bulunmaktadır. Yazımızda bu hususları değerlendirmekteyiz.
3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

3600 ek gösterge artışı emeklilik ikramiyesini nasıl kazandırır?

7417 sayılı Kanunun ek gösterge artışlarını düzenleyen maddeleri 15 OCAK 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, emekli ikramiyesi artışının sağlanması için bu tarih itibariyle görev maaşının alınması gerekli olacaktır.
MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında ücretli öğretmenlerin yeni yapılan değişikliğe göre ek ders ücret hesaplamaları ve sigorta prim gün süresinin ne şekilde hesaplanacağını açıkladı.
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.
Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ablasını görenler ayırt edemiyor!

Ablasını görenler ayırt edemiyor!

Ünlü sunucu Çağla Şikel, ablası Berna ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun ablasıyla olan karesi dikkat çekerken "İkiz" gibi olan benzerlikleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.