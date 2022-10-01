Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretlilerin kaybı telafi edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yasama yılı açılış programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sınırlarımızın içinde ve ötesinde istikbal mücadelesi vermeyi sürdürüyoruz. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalara ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi geçireceğiz. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı bir dönemde seçimleri yapacağız. Dünyanın ve bölgemizin büyük değişimler yaşadığı süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız.

Yeni dönem meclisimizin Türkiye'nin hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum.

"HAİNLERİN SON ÇIRPINIŞLARI"

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

Ülkemizi güçlendirmek, refahı artırmak için çabalarken küresel krizlerin ağır etkileriyle de mücadele ettik. İnsanların hayatına doğrudan dokunan ekonomi meselesi ayrı bir önemdedir. Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değşitirmeye çalışmasalardı buna bir müddet daha gerek duymayabilirdik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirerek yönümüzü geleceğe çevirdik. Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.

"ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yeni ekonomi modeline göre güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardık. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde üretim ve istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelinin merkezinde insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştiren çevrelerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Bizim farkımız pozisyonumuzu erken almış olmaktır. Yaşanan sıkıntıları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin döviz kurundaki dengesiz yükseliş ve enflasyondaki artıştan kaynaklı refah kaybını gayet iyi biliyoruz. Kur korumalı mevduatın da olduğu bir dizi önlemle paniğin önünü kesmiştik. Asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuzdaki ilave düzenlemelerle artışı daha ileriye taşıdık. Yılbaşında tüm ücretlilerin durumunu kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeğiz.

"AİLE YAPIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.

TOKİ eliyle 81 şehrimizin tamamına yayılan toplam 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Böylece bir deprem ülkesi olan ülkemizde, 12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk.

"TOGG'UN SERİ ÜRETİMİNE 29 EKİM'DE BAŞLIYORUZ"

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz.

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi.

"SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN ÇABALAMAYI TERCİH ETTİK"

Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşıyor. Ukrayna krizi ilk başladığında kimi çevrelerin yoğun baskılarına maruz kaldı. Biz politikalarımızı ülkemizin çıkarlarına göre belirledik. Her iki ülkeyle var olan yakın ilişkileri gözeterek ateşi harlamak yerine savaşı sonlandırmak için çabalamayı tercih ettik. Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir mübadelesindeki rolümüz nedeniyle takdirleri topladık.