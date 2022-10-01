Tekirdağ'da orman yangını

Malkara ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Anız alanını da saran yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 1 grayder 4 arazöz 3 itfaiye 2 hizmet aracı 1 helikopter 1 su ikmal tankeri 1 ilk müdahale aracı 30 orman, itfaiye personeli ve çevre köyde bulunan traktörler ile vatandaşlar müdahale etti. Yanan orman alanı şu an için tespit edilemezken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak soğutma işlemi başlatıldı. Yangın sonucu 90 dönüm anız alan, 40 dönüm ise ormanlık alan yandı.