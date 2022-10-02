Yabancı yatırım yağıyor

Küresel ekonomide yaşanan kriz, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiriyor. Avrupa'daki enerji sıkıntısı, dev şirketlerin rotayı Türkiye'ye kırmasına sebep oluyor. Bu yılın ilk yarısında yabancı şirketlerin Türkiye'de yaptığı yatırım rakamı, geçen yıla göre yüzde 21 artışla 5,4 milyar doları aştı. Son 12 aylık dönemde toplam yabancıların doğrudan yatırım girişi 14,7 milyar dolara ulaşırken, 2021 yılı toplamında bu miktar 14 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

ALMANLAR DA GELİYOR

Almanya merkezli inşaat şirketi Bergisches BauTeam, Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Almanya'daki yatırımlarını Türkiye'ye taşıma kararı alan şirket, Türkiye'de binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı sigorta sermayesi olarak bilinen Amerikalı sigorta şirketi META FSCo firması da Türkiye'ye yöneldi. Şirket bu yıl içinde sigortacılık alanında yeni projelere başlayacaklarını duyurdu. Almanya merkezli cam şirketi SCHOTT'da yatırımda Türkiye'yi tercih eden bir başka şirket. Şirket, Bolu'da açacağı 20 bin metrekarelik tesis için 9 milyon avro harcayacak.

HUAWEI YER BAKIYOR

Türkiye'de yatırım arayışında olan firmalardan biri de Huawei. Üretim için yer bakan Çinli teknoloji devi Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapmayı planlıyor. ABD merkezli e-Ticaret devi Amazon da Türkiye'de yatırımlarını artırıyor. Amazon, Gebze'deki lojistik üssünde bir yılda 1.000'i aşkın istihdam oluşturmayı hedefliyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor. Japon iklimlendirme şirketi Daikin de Türkiye'de büyüme planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada üç sene içinde Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi.

SAĞLIK İÇİN ÜRETİM

Yabancı yatırımlarda öne çıkan bir diğer sektör sağlık. Londra merkezli World Medicine bu alanda 700 milyon TL'lik ek yatırım kararı aldı. Çerkezköy'de yeni ek üretim tesisi ve ambalaj alanı için 17 bin 582 metrekarelik alanda inşaatın temelini atan World Medicine, Türkiye ekonomisine en çok katkı yapan ilaç şirketi olmak için çalışıyor.

CHERY, FABRİKA İÇİN GELECEK

Çin merkezli bir otomotiv şirketi Chery, ülkemiz otomobil pazarında hem satış yapabilmek hem de otomobil fabrikası kurmak istediklerini belirtti. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei, yatırıma göz kırparak "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde" açıklaması yapmıştı. Tayvan merkezli KYMCO da Türkiye'yi radarına aldı. Global çapta yılda bir milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO, İstanbul'da yatırım yapmayı düşündüklerini açıkladı.

YATIRIM KARARI ALAN DEVLER

Bergisches BauTeam

META FSCo

Amazon

Daikin

SCHOTT

CHERY

Ford Company-Otosan

Tosyalı-Toyo

Ajax Systems

Ozon.Ru

Jing Dong

Dubai Port World

Huawei

World Medicine

KAAN ZENGİNLİ