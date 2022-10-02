MSB'den 30 Ağustos'ta el sıkmayan askeri personele dair açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'ta Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda Valinin elini sıkmayan personele ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez.

TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."