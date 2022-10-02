Üç bakanlık promosyon için devrede

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamaları, bakanlık tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı belirtildi.

Promosyon ödemelerinin düşük kaldığını ifade eden Sağlık-en Genel Başkanı Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumlarında çalışan personel için promosyonların yükseltilmesinin şart olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da promosyon konusunda çalışma yapacağını açıkladı.

KİM NE KADAR ALIYOR?



THY................ 40 bin TL

Polisler.......... 27 bin TL

İBB.................. 27 bin TL

ABB................ 27 bin TL

Emekliler...... 10 bin TL