Torba'da 6 milyon kişiye müjde var: Çözülmedik dert kalmayacak

AK Parti yönetimi TBMM takvimini, Aralık sonuna kadar EYT düzenlemesinin yasalaştırılması kapsamında planlıyor. EYT'liler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeronlar ve geçici işçilerle ilgili yapılacak düzenlemeler nedeniyle 6 milyondan fazla kişi bu konuda Meclis'te atılacak adımlara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yıla kadar geçecek sürede EYT'liler başta olmak üzere, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeron ve geçici işçi statüsünde çalışanlar, Bağ-Kur ve SGK'ya tabi olarak prim ödeyenlerin arasındaki 'Prim gün sayısı' farkının giderilmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunacağı bir torba teklifi Meclis'ten geçirilmesi bekleniyor. Mevcut mevzuatta, Bağ-Kur'lu emekli olmak için SGK'ya tabi çalışanlardan daha fazla prim ödüyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenleme yapacağız. Emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım" demişti.

KABİNEYE SUNUM YAPILACAK



Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonların taslak haline getirdiği düzenlemeler konusunda, Bakan Vedat Bilgin'in önümüzdeki günlerde kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise özellikle EYT ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra emekli olacakların mali yükü ile ilgili hazırladığı raporu kabine gündemine getireceği belirtiliyor. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması, sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesinde çalışanlara tercih hakkı verilmesi, sözleşmeli personelin tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesi gibi adımların da yapılan hazırlıklar arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bundan sonra kamuda sözleşmeli personel istihdamının sadece özelliği olan istisnai kadrolar için geçerli olmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı da kaydediliyor.

600 BİN SÖZLEŞMELİ VAR



Türkiye'de 1999 öncesi sigortalı olmuş ve EYT'li olarak nitelendirilenlerin sayısının 4,5 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel, 90 bin civarında da taşeron çalışan bulunuyor. Ayrıca 500 bine yakın kişi de staj ve çıraklıkta geçen süreyi emekliliklerine dahil edilmesini istiyor. Böylece çalışma hayatına yönelik çıkarılacak düzenlemeler ile 6 milyona yakın kişinin problemi çözülmüş olacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ