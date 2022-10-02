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İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Şimdi hizmete giriyor

Vatandaşlar Sabiha Gökçen-Pendik metro hattının açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi: Havalimanımız konforlu, hızlı ve güvenli ulaşıma kavuştu. Halka hizmet aşkı olmayan bu projeleri yapamaz. Muhteşem eser için teşekkür ederiz.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Ekim 2022 08:25
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İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Şimdi hizmete giriyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün tarihi bir gün. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 20 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı, metro bağlantısına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Günde 1 milyon 200 bin yolcunun kullanması beklenen 7.4 km'lik hatta 4 istasyon bulunuyor. Yeni hat sayesinde Sabiha Gökçen'den metroya binen bir yolcu Tavşantepe'de aktarma yaparak toplam 45 dakikada Kadıköy'e ulaşabiliyor. Hat üzerindeki mahalellerin de ulaşımını rahatlatacak projeyi açılış öncesi vatandaşlara sorduk:

Merve Şahin: 1 yıldır havalimanı bölgesinde oturuyorum. Kadıköy ve Üsküdar tarafındaki akrabalarıma ulaşmam artık çok daha rahat olacak. Metrodan 3 vesait değiştirerek anneme ulaşabiliyordum. Pendik Köprüsü'nün yükü özellikle iş çıkış saatlerinde çok fazla. Bu sorun da çözüldü.

Asiye Şirin: Otoban burada, hızlı tren buradan geçiyor. Metromuz da geldi, daha ne olsun. Metrodan önce bir keşmekeş ve karışıklık içerisinde saatler öncesinde evimizden çıkıyorduk, ona rağmen geç kalıyorduk. Ama metroyla çok daha rahat, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşacağız.

Ömer ve Havva Kaya: Bu millete hizmet edebilmek için bu millete aşık olmak lazım. Eğer bir aşk yoksa hizmet getiremez, üretemezsiniz. Bu metro hattı bakın tamamen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın gayretleriyle oldu. İBB durdurmuştu. Bakanlık devraldı ve muhteşem bir eser olarak hizmete giriyor.

İbrahim Demirhan: Kartal'da oturuyorum. Metronun açılması hayal gibi bir şey.

Hüseyin Delibalta: Metro hizmeti çok önemli. Önümüz kış ve Avrupa yakasına kadar ıslanmadan, üşümeden gidebileceğiz.

Yakup Keçeci: Bu metro binlerce vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.

VİZYON FARKI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ilk açıldığında "Oraya uçak iniyor mu? Kaç milyon dolara mal oldu? Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmak gibi bir şey" diyerek projeyi karalamaya çalıştı.

Aradan geçen yıllar içinde dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalinmanı bu yılın ocak-ağustos döneminde iç ve dış hatlarda 20 milyona yakıın yolcuya hizmet verdi. SABAH'ın konuştuğu vatandaşlar, muhalefetin alışılagelmiş takoz siyasetini 'vizyon farkı' olarak yorumladı. İşte görüşler:

Ali Kurtulan: Muhalefet yılladır insanları kandırmakla meşgul. Kılıçdaroğlu söylediği sözlere kendi de inanmıyor ama milleti kandırmaya çalışıyor. Havalimanı yapılırken karşı çıkanlar şu an bu havalimanı dünyanın sayılı havalimanları arasında yer aldığında görmezden geliyorlar.

Bülent Taştan: Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri ileriyi göremediğinin kanıtı. Şu anda herkes bu havalimanının vızır vızır işlediğini görüyor.

Nusrettin Sürer: Öngörü ve vizyon farkı meselesi. Geleceği göremeyenler bugünden geleceğin temelini atamazlar. Havalimanına karşı çıktıkları gibi köprüler, yollara da karşı çıkıyorlar. Zaten millete hizmet etmek gibi bir dertleri, sıkıntıları yok.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu alanlarda Pendik Belediyesi olarak bizler rekreasyon çalışmalarını yaptık. Yeşil alan, sert zeminlerini, otoparklarını dizayn etmiş vaziyetteyiz. Yaklaşık 1910 araçlık bir otopark yaptık. 15 bin metrekarelik bir yeşil alanı da buraya kazandırdık."

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BARIŞ SAVAŞ

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