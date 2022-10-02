Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 10:23
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız