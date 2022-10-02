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MEB, ilkokul öğretmenlerine 'yeni nesil matematik' eğitimleri başlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ilk aşamada 100 bin sınıf öğretmenine bu konuda eğitim verileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 13:25
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MEB, ilkokul öğretmenlerine 'yeni nesil matematik' eğitimleri başlatıyor

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan "tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterliliklerinin artırılması" hedefi doğrultusunda matematik seferberliği başlattıklarını hatırlattı.

Seferberliğin amacının matematik dersini sevdirmek ve matematikte başarıyı artırmak olduğuna işaret eden Özer, "Matematik seferberliği kapsamında çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Öğrencilerimizin öğrenmelerini etkileyen tüm değişkenleri denkleme dahil ediyoruz. Çok boyutlu bir süreç olan öğrenmenin kolaylaştırılması için somut materyallerden var olan materyallerin dijitalleştirilmesine kadar çok kapsamlı yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor." bilgisini verdi.

Bu kapsamda matematik koridorları, matematik atölyeleri yaptıklarını bildiren Özer, "Okul öncesinde 14, ilkokul ve ortaokulda 46 olmak üzere toplamda 60 materyalin tasarımını tamamladık. Bakanlığımız Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretimi yapılan materyaller okullara ulaştırılıyor. Fiziki materyallerle öğrencilerimiz matematik ile günlük hayat ilişkilerini kurabilecek, bu materyallerle soyut olan kavramlar somut hale gelecek. Bu durumda öğrenme daha kolay gerçekleşebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, tüm kademelerdeki öğrencilerin yararlanabileceği, oyun kıvamında, zevk alabilecekleri Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu eğitim sistemine kazandırdıklarını, platforma yeni ve daha zengin dijital içeriklerin üretiminin devam ettiğini belirtti.

- "Matematik dersinin dönüşümü amaçlanıyor"

Matematik öğretimi ve öğrenimini konu alan matematik eğitimi alanında birçok yenileştirme hareketinin yürütüldüğünü anlatan Özer, bu kapsamda yeni bir çalışma olarak UNICEF iş birliğinde sınıf öğretmenlerinin matematik öğretim becerilerinin geliştirilmesi çalışması yürüttüklerini ve ilk aşamada 100 bin sınıf öğretmenine görev yaptıkları illerde yüz yüze veya Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak konuya ilişkin eğitim verileceğini bildirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Başlattığımız çalışma ile öğrencilerin mevcut problem çözümü yöntemlerini öğrenip tekrarlamasının beklendiği geleneksel sınıf ortamlarından, matematik kavramlarını kullanarak üst düzey düşünme kapasitesini geliştirebilecek beceriler edinmesini hedefleyen matematik dersinin dönüşümünün gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışma, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla inovatif pedagojik yaklaşım, uygulama ve teknolojik çözümleri içeren bir öğretmen eğitimi modelini ortaya koyuyor. Yeni nesil matematik eğitimi alanındaki gelişmelerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen matematik dersleri için yeni öğretim yöntemleriyle ilkokul öğretmenlerinin sınıflardaki yeni rol ve görevlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Özer, eğitimler için alan uzmanlarının katılımıyla içerik geliştirildiğini belirterek, bu içeriklerle "sınıf öğretmenlerinin matematik öğretim becerilerinin geliştirilmesi öğretmen kılavuzu" hazırlanacağını ve öğretmenlerle dijital ortamda paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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