Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, AA muhabirine, depremin ilçe merkezine uzak Otmanlar ve Karaçam mahallelerinde daha çok hissedildiğini söyledi.

Bölgeye tedbir amaçlı jandarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildiren Maslak, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ekiplerimiz her ihtimale karşı bölgede çalışma yapıyor." dedi.