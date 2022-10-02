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Süper Lig'de dev randevu!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak derbi, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak. Derbi maçında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 355 kez karşılaştı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 02 Ekim 2022 15:52
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Süper Lig'de dev randevu!

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını trtspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Dele Alli, Salih, Muleka, Redmond, Weghorst.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe ise 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

N'Koudou oynamayacak

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Ghezzal yetiştirilmeye çalışılıyor

Ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Hafta içinde bireysel antrenmanlar yaparak son durumunu deneyen siyah-beyazlı futbolcu, şartların olumlu olması halinde 5 haftanın ardından derbide forma giyecek.

Beşiktaş'ta elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın ise eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

KAPAT [X]

Ismael'in 2. derbi heyecanı

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak. Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Jesus, dörtlü savunmaya dönecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un derbide, savunmadaki eksiklik sebebiyle sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımı son zamanlarda 3'lü savunmayla sahaya süren Portekizli teknik adam, savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı.

Fenerbahçe'de savunma oyuncularından Luan Peres ile Serdar Aziz'in tedavisinin devam etmesinden dolayı deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe taraftarı yer almayacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almayacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircileri bulunacak.

Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili bir performansa imza atıyor.

Ligde ilk 3 maçında 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 4. haftada Konyaspor'la oynadığı ve 10 kişi kaldığı deplasman karşılaşmasında yaşamıştı.

Ardından Kayserispor'a 2, Alanyaspor'a ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırıp, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.

Goller 12 farklı isimden

Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçında 12 farklı isimden gol katkısı aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc ve takımdan ayrılan Mergim Berisha ligde gol atmayı başardı.

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