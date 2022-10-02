Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 15:58
Bekir Cebeci yönetimindeki 58 EL 880 plakalı traktör, Sarıharman köyü Sarıgül Yaylası yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, traktörde bulunan Seher Cebeci (63), aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Suşehri Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Cebeci'nin cansız bedenini traktörün altından çıkardı.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız