2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı. Sınav, saat 16.45'te sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 16:53
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.
Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.
Sınav, saat 16.45'te sona erdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız