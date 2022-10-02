Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikte yangın
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Eklenme : 02 Ekim 2022 17:55
Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkindeki makilikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda yayıldı. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi.
Ardından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı da müdahale çalışmalarına katıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız