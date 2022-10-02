Altılı Masa sonrası bildiri yayınlandı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle bir araya gelen Millet İttifakı'nı oluşturan 'Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmeleri CHP'nin ev sahipliğinde başladı.Saat 14.00'te başlayan toplantı sonrasından ortak bir bildiri yayınlandı. Güçlendirilmiş Parlementer sistemin ana konu olarak görüşüldüğü toplantıdan ayrıca temel politika konuları için ortak bir komisyon kurulmasına kararı çıktı.
Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde tamamlandı.
Saat 14.00'te başlayan toplantı sonrasından ortak bir bildiri yayınlandı.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçti
Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.
Güçlendirilmiş Parlementer sistemin ana konu olarak görüşüldüğü toplantıdan ayrıca temel politika konuları için ortak bir komisyon kurulmasına kararı çıktı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız