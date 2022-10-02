SPK'dan 10 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyursunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Ekim 2022 19:53
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyursunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
SPK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişiler hakkında ayrıca borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.
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