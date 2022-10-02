Güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ekim 2022 22:03
Kapcami Mahallesi'nde 30 Eylül'de bir bankada güvenlik görevlisine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar M.K, Ö.M. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, iş yerinin önündeyken silahlı saldırıya uğramıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız