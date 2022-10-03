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'İstek parça' yüzünden öldürülen şarkıcının failleri kamu görevlisi

Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçı Haluk Levent faillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalıştığını bildirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ekim 2022 07:30
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

FAİLLER KAMU GÖREVLİSİ ÇIKTI

Sanatçı Haluk Levent, olayın faillerinin Çalışma Bakanlığında müfettiş ve TAI'de çalışan görevli olduğunu bildirdi.

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklama:

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