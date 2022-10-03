Dolar günü 18,55 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,55 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5190
|18,5200
|18,5490
|18,5500
|Avro
|18,1590
|18,1600
|18,1970
|18,1980
|Sterlin
|20,6020
|20,7050
|20,8600
|20,9650
|İsviçre Frangı
|18,8390
|18,9330
|18,7120
|18,8070
|ANKARA
|ABD Doları
|18,4890
|18,5690
|18,5190
|18,5990
|Avro
|18,1190
|18,1990
|18,1570
|18,2370
|Sterlin
|20,5420
|20,7520
|20,8000
|21,0100