Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 13:18
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY il mali mütevelli grubunda olan O.Ç, hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Firari O.Ç, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız