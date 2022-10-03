Türkiye ve Libya'dan hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 15:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız"
"(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız