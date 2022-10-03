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Okulun çatısına GES kurdular, elektrik satarak laboratuvar yaptılar

Balıkesir'de çatısı güneş enerjisi panelleriyle donatılan eğitim kurumu, 2 yılda 50 bin TL'den fazla gelir elde etti. Tüketim fazlası elektriğin satışıyla kurulan laboratuvarlarda yenilenebilir enerji eğitimi veriliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 15:37
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Okulun çatısına GES kurdular, elektrik satarak laboratuvar yaptılar

Balıkesir'de hizmet veren Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Bursa TEK Enerji'nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sistemi ile kendi elektriğini üretirken fazla tüketimin satışıyla da 2 yılda 52 bin TL'ye yakın gelir sağladı.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi'nin çatısına kurulumunu yaptıkları GES panellerini Enerji Sistemleri Mühendisi Rabia Başaran ile birlikte inceleyen Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Yenilenebilir enerji açısından çok verimli özelliklere sahip olan ülkemizde GES kullanımının yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Burhaniye'deki okulumuzun hayata geçirdiği proje, enerji maliyetlerini kısılmasıyla tasarruf sağladığı gibi artı gelir getirerek de tüm kamu kurumlarına örnek teşkil ediyor. Tüketim fazlasından elde edilen gelirle kurulan laboratuvarlarda öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında eğitim almaları, geleceğimiz adına umut aşılıyor. Ülkemizin, 2030'a kadar 40 gigavat seviyesine ulaşarak enerji açığını kapatması için yatırımcının önünün açılması, teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu nedenle başta Okul Müdürümüzü ve tüm ekibi duyarlı davranışlarından ötürü kutluyorum. Böyle rol model bir çalışmaya öncülük yaptığımız için gururluyuz, mutluyuz" dedi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğinden yararlanmak için öncelikle projenin hayata geçirilmesi gerektiğini, okul bütçesinin olmamasından dolayı birçok firmaya başvurduklarını ve sadece TEK Enerji'nin kendilerine el uzattığını anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan da, "Güneşten Üret, Kendin Tüket" adlı proje doğrultusunda kurulan GES'ler ile elektrik ihtiyacımızı karşılarken, para da kazanmaya başladık. Bu sistem sayesinde şu ana kadar aylık 5 bin TL, yıllık 60 bin TL'yi bulan elektrik faturasından kurtulduk. Ayrıca projeyi hayata geçirdiğimiz 2 yıllık süreçte toplamda 52 bin TL'ye yakın elektrik satışı gerçekleştirdik. GES tesisimize ek olarak kurduğumuz 3 atölye ve laboratuvar ile de hem ilçemiz öğretmenlerine, hem de okulumuz öğrenci ve mezunlarına 'yenilenebilir enerji' alanında mesleki eğitimler veriyoruz. Çok değerli katkılarından dolayı TEK Enerji firmasına teşekkür ediyoruz. Diğer eğitim kurumlarına, başka kuruluşlara örnek olması açısından da deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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