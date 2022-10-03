Bakan Yardımcısı: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Acil nakit ihtiyacınıza sıfır faizli 5000 TL
Acil nakit ihtiyacınıza sıfır faizli 5000 TL
Sponsorlu İçerik
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek!
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek!
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı!
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı!
'İstek parça' yüzünden öldürülen şarkıcının failleri kamu görevlisi
'İstek parça' yüzünden öldürülen şarkıcının failleri kamu görevlisi
Bagajı kaybolan manevi tazminat isteyebilecek
Bagajı kaybolan manevi tazminat isteyebilecek
Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı
Karadeniz gazında sona doğru: Bir adım daha geride kaldı
Derbide gol sesi yok
Derbide gol sesi yok
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti
Ankara'da 'istek şarkı' cinayeti
2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevapları açıklandı
2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) soru ve cevapları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabiha Gökçen-Kadıköy 50 dakika sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabiha Gökçen-Kadıköy 50 dakika sürecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk yüzde 50'nin altına düştü
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
MSB'den 30 Ağustos'ta el sıkmayan askeri personele dair açıklama
MSB'den 30 Ağustos'ta el sıkmayan askeri personele dair açıklama
Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı
Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı
MEB, ilkokul öğretmenlerine 'yeni nesil matematik' eğitimleri başlatıyor
MEB, ilkokul öğretmenlerine 'yeni nesil matematik' eğitimleri başlatıyor
Mersin'deki polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Mersin'deki polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yardımcısı: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, partisinin düzenlediği toplantıda iş insanlarına seslendi. Gürcan, Türkiye'de pahalılık sorununa ilişkin konuşurken "Türkiye'de bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ekim 2022 19:08
Yazdır
Bakan Yardımcısı: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Maltepe'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Maltepe ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, "Ekonomi Buluşmaları" toplantılarının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatıldığını hatırlatarak, toplantının final programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi.

Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanmadığını belirten Gürcan, şöyle devam etti:

"Tamam, bir fiyat dalgalanması, fiyat hareketlenmesi oldu geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar... Pandemi ve tedarik zincirindeki sıkıntıdan dolayı tüm dünyada bir fiyatlanma oldu. Emtialar, tüm dünyada dolar bazında da fiyatlandı, plastik, pamuk, demir gibi emtialar da çok ciddi fiyatlanma aldı. Enerji, Rusya-Ukrayna savaşından sonra fiyatlanma aldı. Türkiye'de de aynı şekilde bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Şu ortamda bile bizim işsizlik oranımız her geçen gün düşüyor. O yüzden kriz dediğinizde, kapanan fabrikalar, kapanan iş yerleri ve kapanan firmalar akla gelir. Çok şükür, Türkiye sanayisinde kapanma yok. Herkes yatırımını artırarak ihracatını artırmaya çalışıyor. O yüzden ben bu bakış açısıyla değerlendirmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Türkiye'de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı."

Gürcan, düşük faiz politikasıyla iş dünyasının önünü açmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün binlerce iş yeri yeni yatırımlar yapmak için yeni gayretlerde bulunuyor. İnşallah, yatırım potansiyelimizi yükselterek dünya ihracatında söz sahibi olan bir ülke haline geleceğiz." dedi.

- "Yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizler düşük olmalı"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, gelişmiş ekonomilerde büyümenin zayıfladığına, parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına dikkati çekerek, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini söyledi.

Yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Eğer faiz artışı olsaydı şirketlerin artan finansman giderlerini, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçlarını ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi, burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdam olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurun da bozulduğunu görebilirdik."

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğini belirten Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıkları adımları anlattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günü sert yükselişle tamamladı
Borsa günü sert yükselişle tamamladı
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
TOBB Başkanı açıkladı: TOGG yolda da evde de şarj olacak
TOBB Başkanı açıkladı: TOGG yolda da evde de şarj olacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'katılım finans' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'katılım finans' paylaşımı

Bu Habere Tepkiniz

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Türkiye'nin en başarılı 10 bilim adamı belli oldu

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2023 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 19.5060 üniversite ve kurumdaki 1.082.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye göre: Türkiye ülke olarak dünyada 30., Avrupa'da ise 16. Sırada yer aldı.
65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

65 Yaş Haddinden Zorunlu Emeklilikte Sorular Ve Cevaplar

>Emekli olmak için yaş haddini beklemekte olan memurların merak ettikleri konular bulunmaktadır. Yazımızda bu hususları değerlendirmekteyiz.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

Gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

Düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test sınavı çakışan gelin, gelinliği ile Karabük Üniversitesi’ne gitti. Sınava giren gelin, sonrasında nikahı için yola çıktı.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (03-09)

Haftanın fırsat ürünleri (03-09)

27 Eylül 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.