Emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı: 2 gözaltı
Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinin girişine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Ekiplerin çantayı bırakıp kaçarken yakaladığı 4 kişiden 2'si kaçak göçmen çıktı. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantada ise giysi ve gıda maddeleri bulundu.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Meriç Nehri kıyısında bulunan sosyal tesislerinin
girişine saat 19.00 sıralarında bir grup çanta bıraktıktan sonra koşarak bölgeden
uzaklaştı. Tesis görevlisinin durumu fark edip bildirmesi üzerine polis ekipleri
alarma geçti.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kaçan ve 4 kişi oldukları belirlenen
şüphelilerden 2'sini yakaladı, 2 kişi ise kayıplara karıştı. Çantada olası patlayıcı
ihtimaline karşı, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolu
araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geniş kapsamlı önlem alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bomba imha uzmanı
ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli çantanın içinde giysi ve
gıda maddeleri olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan incelemesinde Cezayir uyruklu oldukları
tespit edildi.
Kaçak göçmenlerden biri polisi verdiği ilk ifadede Yunanistan'a gitmek için
geldiklerini belirterek, "Yunanistan'a gitmek isterken yolda polis aracı
görünce panikledik. Arkadaşlarımızdan biri polisin şüphelenmemesi için üzerindeki
çantayı attı. Burada polisi görünce kaçtık. Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk"
dedi.
Gözaltındaki 2 kişiyle ilgili soruşturma sürürken, kaçan 2 göçmeni yakalamak
için çalışmalar sürüyor.