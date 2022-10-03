Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'ye başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifi sunacaklarını duyurdu. Teklifle 'başörtüsünü tartışma konusunu olmaktan çıkaracaklarını' belirten Kılıçdaroğlu, 'CHP Grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ekim 2022 23:32
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunacaklarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, yasa düzenlemesiyle başörtüsünü tartışma konusu olmaktan çıkaracaklarını söyledi.
CHP lideri, "Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içerisinde bir kanunu çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır" diye konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız