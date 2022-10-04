Bu süperlig maçını sadece 359 kişi izledi
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonunda stadyumdaki seyirci bilgisinin açıklanmasıyla futbolseverler şaşkına uğradı.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ekim 2022 07:38
Karagümrük ile İstanbulspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını 359 kişinin izlediği açıklandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bu kadar az seyircinin takip etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Futbolseverler Karagümrük'ün maçlarını neden kendi stadyumunda oynayamadığını sorgularken federasyona bu konuda eleştirilerde bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız