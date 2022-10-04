FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Üsküdar'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ekim 2022 08:37
Üsküdar'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız