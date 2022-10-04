9 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı
Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 10:04
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, belirlenen adreslerdeki 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin 28 farklı suç eylemine karıştıklarının tespit edildiği, firari 8 zanlının da arandığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız