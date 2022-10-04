Bahçeli'den EYT açıklaması: Bu yıl bitmeden bu yara kapanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

EYT düzenlemesi

''TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.''

Anket şirketlerine tepki

MHP, Türkiye'nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.''

"8 Ekim'den itibaren sefere çıkıyoruz"

8 Ekim tarihinden itibaren 'Adım adım 2023 köyüm benim sohbet benim' toplantıları ile en ücra köşelere sefere çıkıyoruz