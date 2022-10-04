Dolar günü 18,57 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,57 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 18:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5490
|18,5500
|18,5730
|18,5740
|Avro
|18,1970
|18,1980
|18,5230
|18,5240
|Sterlin
|20,8600
|20,9650
|21,2030
|21,3090
|İsviçre Frangı
|18,7120
|18,8070
|18,8950
|18,9900
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5190
|18,5990
|18,5430
|18,6230
|Avro
|18,1570
|18,2370
|18,4830
|18,5630
|Sterlin
|20,8000
|21,0100
|21,1430
|21,3530