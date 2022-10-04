Borsa mağduru her şeyi tek tek anlattı: Bizi balık gibi avladılar

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Cem Gümüş, banka aracılığıyla Borsa'dan hisse senedi aldı. Aynı gün hisse senetleri yüzde 10 değer kaybetmeye başladı ve bu hisse senetlerinin satışına izin verilmedi.

Ertesi sabah da değer kaybeden hisse senetlerinin toplamda yüzde 30 değer kaybetmesinin ardından 25 bin TL zararı olduğunu belirten Gümüş, savcılığın kapısını çaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Gümüş, sorumluların tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"Benim gibi binlerce insan var"

Konuya ilişkin konuşan Cem Gümüş, "Ülkemizdeki enflasyondan dolayı insanlar güvenli bir yatırım aracı aradılar, ben de onlardan biriyim. Ülkemdeki bankaların güvenli olduğunu düşünerek bir miktar para yatırdım. Tüm bankaların hisseleri de yükseldi bu süreçte. Ama 12 Eylül günü ne olduysa borsada işlem gören tüm bankalar bir anda çakıldı. Saat 16.00'dan ertesi günü sabah 10.00'a kadar yüzde 30 değer kaybettirdi insanlara. Ben de bu mağdurlardan biriyim. Benim aklımdaki soru işareti şu; bizim en güvendiğimiz, para kaynakları konusunda işlem yaptığımız yer bankalar. Bankalara güveniyoruz. Bu yüzde 30 kaybı biz nasıl yaşadık? Şu andaki kayıplar yüzde 100'ü de geçti bankalarda. Benim gibi binlerce insan var. Belki çocuğunun rızkını, gelecek hayallerini yatıranlar var. Büyük bir kayıp yaşadık. Tüm bankalar bir anda yükseldi ve bir anda düştü. Nasıl oldu bu olay? Derin bir şekilde araştırılmalı. Benim gibi insanları mağduriyeti giderilmeli" dedi.

"Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı"

Yatırım yapanlara yatırım firması aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bir anket yapıldığını söyleyen Gümüş, "Yatırımcı profilinize göre yatırım yaptırır. Mesela gidip de bir futbol takımına yatırım yaptırmaz size. Ama bankalara yaptırır, 'bankalar güvenli kurumdur' der. Bugün bankalar yatırımcılara ters takla attırdı. Biz bugün borsamıza, ülkemizdeki bankalara güvenemeyeceksek hangi yatırım fonuna güveneceğiz? Güvenilecek bir kurum kalmadı demek ki bizim için artık" diye konuştu.

"Bizi balık gibi avladılar"

Gümüş, "Tüm yatırımcılara da geçmiş olsun diyorum. Tabiri caizse balık gibi avladılar bizi. Gözaltına alınan insanlar var. 8 kişi gözaltına alınmış. Bu 8 kişi mi yaptı bunu? Burada mevzubahis benim kaybettiğim 25 bin lira değil. Bankalara güvenerek yatırım yapan insanların paraları buhar oldu, gitti" ifadelerini kullandı.