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Bakan Dönmez: 20 yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 25 azalttık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının azami düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Son 20 yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 25 azalttık. Yenilenebilir enerji payımızı yüzde 54'e çıkardık. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 16:49
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Bakan Dönmez: 20 yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 25 azalttık

Dönmez, Yüksek Öğretim Kurumu'nda gerçekleştirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda en çok adres gösterilen sektörlerden birinin enerji olduğunu belirten Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyümede enerji sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inden sorumlu enerji sektörünün bir dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Dönmez, "Bizler de enerji sektörümüzün karbon ayak izinin düşürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın temel odağında bütün sektörlerde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kullanımının azami düzeyde yaygınlaştırılması yatıyor. Son 20 yılda enerji yoğunluğumuzu yüzde 25 azalttık. Yenilenebilir enerji payımızı yüzde 54'e çıkardık. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik." diye konuştu.

Makro düzeyde devam eden bu çalışmaların mikro düzeylere de indirilerek her kurumun sürecin bir parçası olmasını istediklerini söyleyen Dönmez, "Bugün imzalayacağımız protokolle üniversitelerimiz, başlattığımız bu yeşil dönüşümün bir parçası olacak. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında farkındalık oluşturacak eğitim çalışmalarına başlayacağız. Mevcutta yürütülen ve geliştirilecek enerji projeleri için üniversitelerimizle ortak hareket edeceğiz. Üniversitelerimize enerji tüketimleri ve emisyonlarını azaltmalarında destek olacağız." ifadelerini kullandı.

- Kamu binalarında yüzde 15 tasarruf hedefi

Bakan Dönmez, 2053 net sıfır hedefleri çerçevesinde karbon ayak izinin azaltılmasında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin başat aktörler olacağına işaret ederek "Enerji Verimliliği Kanunu'na istinaden kamu binalarımız için 2023'e kadar yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi belirlemiştik. Bu kapsamda 86 üniversitemize ait 311 kampüsün, 156 bin TEP (ton eş değer petrol) elektrik ve 225 bin TEP yakıt tüketimine sahip olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

AB Destekli Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) ile 34 üniversiteye enerji verimliliği etüdü, 40 üniversiteye ise yenilenebilir enerji fizibilite çalışması yapıldığını anlatan Dönmez, yapılan enerji verimliliği etütlerinde 103 milyon lira yatırımla yıllık 46 milyon liralık tasarruf sağlanabileceğini tespit ettiklerini bildirdi.

Üniversitelerden ve belediyelerden 799 personele enerji verimliliği eğitimleri verdiklerini dile getiren Dönmez, "Üniversitelerimizin 12 AR-GE projesine uzman desteği sağladık. Ayrıca 6 adet AR-GE projesi için de 40 personele yurt dışı saha ziyareti desteği verdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde KABEV adını verdiğimiz Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi'ni başlattık. Bu projemizle 500 ila 700 kamu binasını enerji verimliliği gerekliliklerine göre yenileyeceğiz. Bugüne kadar bir üniversitemizin iyileştirme işlemleri tamamlandı. 12 üniversitemizin süreci ise devam ediyor." dedi.

Enerji verimliliği yatırımlarının elde edilen tasarruflarla ödenmesini sağlayan Enerji Performans Sözleşmelerini hayata geçirdiklerini anımsatan Dönmez, üniversitelere enerji yöneticisi eğitimi ve etüt proje eğitimi düzenleyebilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için bakanlık tarafından yetki belgesi verildiğini ifade etti.

- "Elektriğin yaklaşık üçte biri hanelerde tüketiliyor"

Bakan Dönmez, Türkiye'de üretilen elektriğin yaklaşık üçte birinin hanelerde tüketildiğini ve yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olduğunu belirtti.

Hanelerde enerji verimliliğinin artırılması için ilk hedeflerinin yalıtımlı konut sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Dönmez, konutlardaki ısıtma ve soğutmayı daha az enerjiyle ancak daha yüksek verimlilikle sağlamış olacaklarını dile getirdi.

Bu kapsamda daire başı 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla uygun kredi imkanı sunulduğunu hatırlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynaktır. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmada önemli bir unsurdur. Bugünün enerjisini yarınlara, geleceğe taşımaktır. Enerjinin verimli ve bilinçli kullanılmasının genel bir toplumsal kültüre dönüşmesi için farklı paydaşlarla çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Bütün gayemiz sahip olduğumuz kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanımıyla hem ekonomimize katkı sağlamak hem de çevremizi korumaktır."

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