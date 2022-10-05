5 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından kabul edilecek, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde "İki Farklı Dünya İki Farklı Hukuk Anlayışı" konulu konuşma yapacak.
(Kuala Lumpur)
2- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.00)
4- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.
(11.45/10.30)
- Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye alınmasına ilişkin seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. tur gruplarında Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçında, Polonya'da Kanada ile karşılaşacak.
(Lodz/18.30)
3- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, B Grubu'nda perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çıkacak.
- AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.
(İstanbul/12.00/16.30/18.30/19.30)
4- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, H Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Marek Hamsik, II. Louis Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak; bordo-mavili takım son çalışmasını statta yapacak.
(Monako/19.30/20.00)
5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında G Grubu'nda perşembe günü Kosova'nın Ballkani takımını konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Dimitrios Goutas, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına kulüp tesislerinde çıkacak.
- Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Sivasspor maçına ilişkin soruları cevaplayacak; Kosova ekibi son çalışmasını statta yapacak.
(Sivas/13.00/16.00/18.45/19.45)
6- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Skonto Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.
(Riga/19.15/19.45)
7- Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.
8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon ilk hafta mücadelesinde, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımını konuk edecek; C Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/Oostende/21.00)
9- Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçları yapılacak. Cizre Belediyespor-Altekma, Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart, Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, TÜRŞAD-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.
(Şırnak/13.00/Kayseri/16.00/Ankara/Bursa/İstanbul/İzmir/17.00/Bitlis/18.00)
10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Antalya/17.00)
11- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta mücadelesi tamamlanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız