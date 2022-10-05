5 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından kabul edilecek, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde "İki Farklı Dünya İki Farklı Hukuk Anlayışı" konulu konuşma yapacak.

(Kuala Lumpur)

2- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.

(11.45/10.30)

- Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye alınmasına ilişkin seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. tur gruplarında Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçında, Polonya'da Kanada ile karşılaşacak.

(Lodz/18.30)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, B Grubu'nda perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çıkacak.

- AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/12.00/16.30/18.30/19.30)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, H Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Marek Hamsik, II. Louis Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak; bordo-mavili takım son çalışmasını statta yapacak.

(Monako/19.30/20.00)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında G Grubu'nda perşembe günü Kosova'nın Ballkani takımını konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Dimitrios Goutas, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına kulüp tesislerinde çıkacak.

- Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Sivasspor maçına ilişkin soruları cevaplayacak; Kosova ekibi son çalışmasını statta yapacak.

(Sivas/13.00/16.00/18.45/19.45)

6- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Skonto Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(Riga/19.15/19.45)

7- Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon ilk hafta mücadelesinde, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımını konuk edecek; C Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Oostende/21.00)

9- Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçları yapılacak. Cizre Belediyespor-Altekma, Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart, Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, TÜRŞAD-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Kayseri/16.00/Ankara/Bursa/İstanbul/İzmir/17.00/Bitlis/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3. haftası, Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/17.00)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta mücadelesi tamamlanacak.