FETÖ yine dershane kurdu: Kendi paravan ismi taklit

FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına ilişkin inceleme başlatan İstanbul Emniyeti, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershaneye ulaştı. Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, dershanenin örgüt kaydı olmayan bir kişinin adına kurulduğu, FETÖ'nün kurumun gizli ortağı olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMIŞLAR

Dershanedeki yöneticilerin tamamının FETÖ'cü olduğu, eğitim kadrosunun da örgüt bağlantısı nedeniyle çalışma izinleri iptal edilen, KHK ile kamu görevinden çıkarılan öğretmenlerden oluştuğu tespit edildi. Bazı öğretmenlerin de daha önce FETÖ operasyonları kapsamında cezaevine girip çıktığı, eğitimcilerin örgüt referansı ile işe alındığı öğrenildi.

FETÖ'CÜYE 5, OLMAYANA 30 BİN LİRA

Üç şubesi, 1200 öğrencisi olan dershanede örgüt üyelerinin çocukları da eğitim görüyordu. FETÖ'cülerden örgüt içindeki hiyerarşik durumuna göre 5 ila 10 bin lira arasında, FETÖ ile hiçbir bağı olmayan öğrencilerden ise 30 bin lira kayıt parası alındı. Bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların tamamlanması üzerine adresleri belirlenen 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler 35 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Referans sistemi kurmuşlar

Dershanede öğretmen olarak çalışmak için örgütün referans sistemi kurduğu, bu sayede kuruma çalışmak üzere girecek olan kişilerde mutlaka örgüt iltisakı arandığı tespit edildi. Örgütün bu şekilde eğitim yapılanmasını yeniden tesis etmeye çalıştığı belirlendi.

Şahin Şen