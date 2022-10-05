Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Brent petrolün artmasıyla beraber 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Motorine 139 kuruş, Benzine de 74 kuruş zam geldi. LPG'ye ise 76 kuruş indirim yapıldı.
Benzin ve motorine yeni bir zam daha geldi
Benzine 62 kuruş, Motorine de 110 kuruş zam gece itibariyle pompaya yansıtıldı.
YENİ BİR ZAM DAHA GELİYOR
ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yeni bir petrol salınımının yapılmayacağını duyurmasını ardından Brent Petrol fiyatları artmaya başladı.
Brent petrolün artmasıyla beraber 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Motorine 139 kuruş, Benzine de 74 kuruş zam geldi.
LPG'YE İNDİRİM GELDİ
LPG'ye 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş indirim yapıldı
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.86 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.19 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.85 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.22 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.99 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.28 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TLMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız