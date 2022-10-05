Yalova'da zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
Yalova'da dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 12 bin 40 lira ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 12:22
Yalova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci S.G'ye (64) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 12 bin 40 lira olduğunu belirledi.
Hakkında tutanak hazırlanan S.G'ye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız