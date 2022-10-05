Hastanede kan donduran görüntüler: Hastaları göz göre göre ölüme terk ettiler

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde kaydedilen skandal görüntüler ortaya çıktı.Bir grup sağlık çalışanının, yemek borusundan delik açılan ve konuşamayacak durumda olan yaşlı hastaya hakaretler edip dalga geçti.Görüntülerin hastanenin eski bir çalışanı tarafından kaydedildiği öğrenilirken hastane yönetiminin görüntülerin silinmesi için rüşvet teklif ettiği iddia edildi.

İnfial yaratan görüntülerde erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.Erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar.

Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" ifadelerini kullanıyor.Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.