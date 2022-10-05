Erdoğan, Togg'un banttan çıkışı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşma yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ekim 2022 12:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklaması:
İnsanımızın işini, aşını birinci sıraya koyduğumuz yaklaşımla ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. İstihdamda 31 milyona dayandık. Sosyal konut projesi gibi adımların vatandaşlarımızı ev sahibi yapma yanı sıra ekonomik hareketlilik ve istihdama katkısı olacaktır.
Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız